Su fonti di comunicazione digitale, che non dichiarano al loro pubblico di essere vicine a Bardi (come effettivamente sono), ma si spacciano per indipendenti, è emersa una bufala piuttosto odiosa, dove si dice che nelle sedi di Auxilium si fa campagna elettorale per noi, con tanto di foto della sede in questione.



Chiaro che spargere veleno si fa tanto al chilo, ma occorrerebbe almeno verificare quel che si scrive: l'immobile di cui si parla in questa bufala non è occupato dalla cooperativa Auxilium già da tre anni (sebbene ne sia rimasta una vecchia insegna sul muro adiacente, sulla quale si voleva fondare lo "scoop"), ma è stato dato in affitto a una società terza (un ente di formazione) con cui la cooperativa non ha alcun rapporto se non quello che c'è tra due parti che stipulano un contratto di affitto.



La scelta degli affittuari di sostenere Basilicata Casa Comune è dunque totalmente autonoma, ci fa ben piacere saperlo, ma sarebbe stato possibile, per loro, sostenere chiunque altro, senza che nessuno potesse evidentemente avere nulla da obiettare.







Angelo Chiorazzo