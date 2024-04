La Commissione Parlamentare Antimafia ha indicato cinque candidati come "impresentabili" per le elezioni regionali. Tre nelle liste del centrodestra e due in quelle del centrosinistra. Sulla base del codice di autoregolamentazione dei partiti, valutato dalla commissione, si tratta di Angelo Antenori (Orgoglio Lucano), Vincenzo Clemente (Udc-Dc con Rotondi-Popolari Uniti) e l'uscente Francesco Piro (Forza Italia) nel centrodestra.

Lucio Libonati e Livio Valvano, candidati entrambi di Avs-Si-Psi nel centrosinistra.

Le reazioni:



LIVIO VALVANO

“Nessuna condanna per i fatti in giudizio, anzi, c’è una sentenza della Cassazione dell’11/06/2015, n.31351, sezione n.6, che afferma l’inesistenza a mio carico anche dei soli indizi, l’assenza di reati e, addirittura, l’obbligo morale di conferire un encomio al Sindaco che, nelle circostanze contestate, si sarebbe speso solamente nell’interesse della comunità amministrata.

Si tratta di fatti risalenti al 2013, come ben sanno i cittadini di Melfi che mi hanno rieletto Sindaco alle elezioni del 2016, riguardanti contestazioni di “concorso” (per la serie: non poteva non sapere) per presunte irregolarità amministrative, approfondite anche dal Ministero dell’Interno con la Commissione di Accesso nominata dall’allora Ministro leghista Salvini. Il lavoro della commissione di accesso portò all’archiviazione del procedimento di inchiesta per tutto il corpo politico, Sindaco compreso, con il decreto del 28/12/2020.

Si tratta di fisiologiche attività e pesi da sopportare per tutti coloro che fanno gli amministratori in Italia, come ben sanno i Sindaci e i Presidenti di Regione, gli assessori e consiglieri regionali interessati da inchieste, su cui poi l’organo giudicante farà giustizia.

Al momento il mio certificato del casellario giudiziale è “nullo” e tale resterà in futuro.

Esprimo stupore per l’esistenza di questa barbara procedura del codice di autoregolamentazione parlamentare che fa strame dei principi costituzionali”



LUCIO LIBONATI

Premesso che non vi è nessuna condanna per qualsivoglia reato, dichiaro solennemente di essere del tutto estraneo e non colpevole rispetto all’ipotesi di reato di violazione dei sistemi informatici di cui sono accusato in relazione a vicende risalenti all’anno 2011.

Si tratta di una ipotesi di reato comune e personale.

Nego fermamente ogni coinvolgimento nella suddetta ipotesi reato e respingo le accuse con fermezza. Vieppiù che lo scrivente non ha mai ricevuto misure interdittive e/o provvedimenti cautelari, il comporta l’assenza di qualsivoglia indizio di colpevolezza nei miei confronti. Il mio certificato del casellario resterà intonso e tale resterà in futuro.

Con rispetto e fiducia nella magistratura, confido nel corso giustizia.

Tuttavia devo con profondo rammarico e sconcerto devo ricordare che i fatti contestati per un reato comune risalgono al 2011, e che mi sono già candidato nel 2019, senza che commissione antimafia rilevasse alcunché, per cui appare quantomeno singolare, che solo oggi a dieci giorni dal voto, vengono ripescate vicende molto risalenti nel tempo, cui sono del tutto estraneo, in relazione alla quali la stessa commissione antimafia nel 2019 applicando i medesimi principi nulla ha rilevato. Con lo spirto di sempre e con la certezza della mia estraneità e confido che i tempi della giustizia siano brevi per constatare quanto da me asserito.