"Dopo aver recentemente esteso il bando per i non metanizzati a tutti i lucani, ieri c'è stato un boom di domande: sono stati infatti impegnati in un giorno solo i 15 milioni di euro a disposizione. Posso dire sin da subito che il bando sarà rifinanziato.

Si tratta di una misura che aveva già avuto un grande successo con seimila istanze già presentate l'anno precedente e che abbiamo esteso adesso a tutti i lucani. Pertanto, anche chi è coperto dalla metanizzazione potrà accedere a questa misura, ovviamente rinunciando al bonus gas, e in tal modo potrà approfittare di un beneficio che durerà per i prossimi 25 anni. E’ una best practice studiata anche dal ministero dell'ambiente e che ancora una volta ci fa dire “orgoglio lucano”. Ringrazio l’assessore Cosimo Latronico per il grande risultato raggiunto, gli uffici Energia e Programmazione, protagonisti di questa grande stagione di riconversione del modello di sviluppo lucano sempre più green e sostenibile. Il nostro unico interesse si chiama Basilicata". Lo afferma in una nota il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, candidato del centrodestra alle prossime regionali del 21 e 22 aprile 2024.