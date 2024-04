Ancora una volta mi tocca togliere tempo prezioso alla mia comunità per rispondere ad un manipolo di gente improvvisata e prestata maldestramente alla nobile arte della politica.

E’ cosa ormai nota che il gruppo “Scegli Muro” è incapace di fare opposizione sui temi e sono costretti, come sempre, a ripiegare le loro azioni in sterili tentativi utili a distorcere la realtà dei fatti senza alcun successo. Una minoranza non solo poco abile a leggere la politica ma anche incapace di imparare dai propri errori, tanto da tornare nuovamente su un tema abbondantemente affrontato, quale quello della costituzione della Giunta che evidentemente, se continua ad operare, è legittima.



Infatti, con nota del 14.07.2023 è intervenuta anche la massima Istituzione in materia, ovvero la Consigliera di Parità della Regione Basilicata che ha messo un punto fermo a qualsiasi dubbio, scrivendo una nota alla minoranza, alla Prefettura e all’Amministrazione Comunale, usando testuali parole:

“… si evidenzia come l'iter posto in essere dal Sindaco Setaro risponda ai requisiti di legge”.



Non solo il gruppo ”Scegli Muro” racconta millanterie, ma si crede di essere superiore a qualsiasi organo competente, tanto da attaccare sui giornali anche l’operato di un’Istituzione Regionale, ovvero la Consigliera di Parità, che sono certo, risponderà a questo grave attacco.



Per quanto riguarda i fatti più recenti, legati agli ultimi Consigli Comunali, evidentemente il sottoscritto, col fine di tutelare l’Ente, ha sollevato un’incompatibilità del consigliere comunale di minoranza che sarebbe dovuto essere surrogato. Tant’ è che il consigliere interessato ha provveduto ad eliminare l’incompatibilità, certificando i fatti con nota protocollata presso l’Ente Locale il 22.03.2024.

In pratica, un’opposizione che smentisce se stessa nei fatti.



Tralasciando le strane interpretazioni nella lettura della delibera che mettono addirittura in discussione l’operato del Segretario Comunale, cosa che fa denotare ancora una volta un’impacciata superbia, è invece un dato politico di non poco conto il fatto che a pochi mesi dalle elezioni un consigliere di minoranza si sia dimesso, certificando un gruppo lacerato e che vive del livore personale di poche persone. Così come è un dato di fatto che nel momento in cui è stata sollevata l’incompatibilità del consigliere che sarebbe dovuto subentrare, nessuno del gruppo “Scegli Muro” ha preso le sue difese ed infine, all’ultimo Consiglio dedicato alla presa d’atto della surroga dello stesso consigliere, anche il capogruppo della minoranza ha disertato confermando la disfatta di un gruppo nato già claudicante.



Per quanto riguarda le richieste di accesso agli atti, è evidente che si tenta di usare il mandato politico per innescare mere strategie ostruzionistiche all’attività amministrativa, con istanze che, a causa della loro continuità, determinano un aggravio notevole del lavoro degli uffici ai quali sono rivolte. Di fatto, nessun Consigliere è mai venuto presso la Casa Comunale a visionare gli atti richiesti.



Mentre sui social si tenta di descrivere “un Sindaco arrogante, a capo di una maggioranza silente” ed un Consiglio fatto di “tanta propaganda e poca sostanza”, la verità è che la minoranza come è solito fare, invece di affrontare i temi e portare proposte, preferisce alzarsi ed uscire dall’aula gridando alla “qualunque illegittimità”. Tutto ben cristallizzato dagli atti presenti sull’albo pretorio. Una minoranza indifferente al mandato voluto dai cittadini che chiedono un Consiglio Comunale fatto di confronto e non di tecnicismi utili ad una banale e blanda opposizione da volantino.



Il gruppo “Scegli Muro”, altro non è che parte attiva di un’esilarante commedia.





Il Sindaco

Giovanni Setaro