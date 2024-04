Prendo atto che al Crob di Rionero questa mattina si è praticamente riunito un Consiglio dei Ministri.



A interessarsi della struttura sanitaria, oltre al Ministro della Salute, anche quello per le Riforme e persino il Ministro degli Esteri.



Una passerella elettorale per attirare l’attenzione su una struttura ospedaliera snobbata e abbandonata per l’intera legislatura regionale dal Presidente Bardi e dagli Assessori al ramo.



Basti pensare che l’IRCCS CROB, ospedale di eccellenza che persegue finalità di ricerca, è da due anni privo di Direttore Scientifico.



Per non parlare del prolungato stato di abbandono della Dirigenza, caratterizzato dapprima con la fallimentare nomina di un Direttore Generale romano, commissariato con un altro Direttore non lucano e che solo da qualche mese pare abbia trovato pace con una terza nomina.



Una situazione mortificante per una struttura che in questi anni ha retto solo grazie alla senso del dovere, alla professionalità e al sacrificio personale dei suoi operatori e che, nonostante rappresenti un importante centro di riferimento oncologico, non solo per la Basilicata, ha vissuto anche situazioni di grande imbarazzo.



Basti ricordare quanto coraggiosamente denunciato solo due anni fa (era il 2022) da Antonietta Lucia (https://www.sassilive.it/cronaca/politica/garantire-un-futuro-al-crob-di-rionero-lettera-aperta-di-lucia-malata-oncologica-lucana-e-consigliere-comunale-di-avigliano-allassessore-regionale-leone/) , dando voce al disagio e alla disperazione di quanti quotidianamente si recano presso il Crob con sentimenti di speranza e voglia di vivere.



Si, perché ricordo innanzitutto a me stesso che quello è un luogo di speranza ma anche di dolore.



E sul dolore delle persone non si specula politicamente a due settimane dal voto.



Per le sfilate politiche ci sono luoghi più appropriati come le sale teatro o cinema; se poi si vogliono offrire show a effetto (tra le altre cose a carico dei contribuenti) sarebbe andato benissimo anche un tendone da circo.



Vergognatevi tutti.