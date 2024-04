Una sala gremita di persone, ha accolto ieri sera, in quel di Latronico presso “il Piccolo Paradiso” il candidato governatore Marrese accompagnato dal fondatore di Casa Comune Chiorazzo.

A tale evento erano presenti anche il vice segretario Nazionale della Democrazia Cristiana DI SIRIO e il vice segretario Regionale di Basilicata CANDIA, i quali hanno potuto constatare l’affetto e la vicinanza che il popolo lucano ha riservato a Marrese e Chiorazzo.

In questa competizione elettorale, afferma il Vice Segretario Nazionale DC Di Sirio “il nostro partito pur non essendo direttamente in campo e non ritrovandosi nella coalizione di “Unione di Centro in appoggio a Bardi, ha dato, sin dall’inizio, pieno sostegno al candidato Governatore Marrese e alla sua coalizione, individuando in Chiorazzo la novità, il cambiamento, il rinnovamento della classe dirigente politica che può veramente fare la differenza in questa competizione elettorale” .

Questa forza civica organizzata rappresenta la vera novità di questa campagna elettorale, che con coerenza ha scelto di portare avanti temi programmatici essenziali per migliorare la qualità della vita e le opportunità per i lucani.

Un appuntamento, quello di Latronico, organizzato dal Sindaco De Maria, seguito con attenzione e interrotto da svariati applausi.

Più volte, nel corso dell’intervento, è stata ribadita la necessità di un cambiamento per la nostra terra di Basilicata, per dare ai nostri giovani un futuro certo e non costringerli ad emigrare in cerca di una realtà migliore , come accaduto in questi anni a causa di una politica regionale inadeguata.

Ora la partita è aperta – conclude il Vice Segretario Nazionale DC, si inizia a respirare nell’aria un vento di cambiamento, si sono gettate le basi per una nuova sfida portata avanti con tenacia da Chiorazzo e dall’intera coalizione.

La voglia di rivincita e l’orgoglio di essere lucani , consentiranno di riscrivere le pagine della storia di Basilicata, dando così inizio ad una nuova stagione all’insegna di quei valori perduti ormai da cinque anni.

“La storia siamo noi, nessuno si senta offeso”