Sono certo che la “storica” piazza di Francavilla in Sinni – quella che nel corso di questi anni è stata il luogo di festa popolare delle più grandi vittorie di Forza Italia - domenica 7 rinnovererà il “sogno di Berlusconi” realizzato con la storica svolta politica della prima Giunta regionale di centrodestra a guida Forza Italia per la prima volta in Basilicata. Il popolo di Francavilla e dei comuni di una vasta area si stringeranno intorno ad Antonio Tajani, Elisabetta Casellati, Paolo Barelli per far sentire il calore del consenso e l’incoraggiamento a consolidare la presenza azzurra in Consiglio e nella Giunta Regionale con l’autorevole guida di Vito Bardi. Così Francesco Cupparo (Fi), già assessore regionale, presentando la manifestazione che si svolgerà domenica 7 a Francavilla in Sinni in piazza Viceconte alle ore 20,30. In tutti questi giorni, nei numerosi incontri elettorali – aggiunge – ho sentito forte l’affetto e l’ incoraggiamento delle persone a ricominciare il lavoro interrotto per ridare speranza di futuro alle nostre comunità. Un sostegno che mi dà nuove motivazioni nel mio impegno prima di tutto di servizio per la nostra gente e i nostri territori. Con il voto del 21 e 22 aprile Forza Italia sarà determinante per la vittoria del centro-destra, sia sul piano dei numeri sia soprattutto sul piano delle idee e dei contenuti di programma. Radicare l'immagine di FI come partito responsabile, moderato ed europeista, aperto ad ogni sensibilità civica di cattolici, popolari, riformisti, punto di riferimento dei lucani che chiedono una forza seria, credibile, alla quale affidarsi anche nei momenti di difficoltà, resta la nostra missione.