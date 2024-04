"L’annuncio del ministro Urso di lanciare, entro maggio prossimo, una consultazione pubblica per il progetto 'Made in Italy 2030', così da individuare quale politica industriale vogliamo realizzare nel Paese, significa costruire concretamente il trampolino per essere competitivi a livello internazionale nei prossimi cinque anni, valorizzando il ruolo strategico dell'Italia verso il Mediterraneo e quindi verso l'Africa.



Il Sud, la Basilicata in particolare, rappresentano l’hub naturale per cogliere questa opportunità, attraverso il protagonismo della Camera di Commercio, distretti e filiere. L'obiettivo comune è di un grande progetto di sviluppo."







E’ quanto dichiara Michele Napoli, consigliere del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, per le iniziative legate allo sviluppo del Mezzogiorno.