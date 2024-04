La Voce della Politica

5/04/2024 - Basilicata, Regionali 2024: come si vota

I lucani eleggeranno 20 consiglieri regionali e il Presidente della Regione. Urne aperte domenica 21 e lunedì 22 aprile .

In Basilicata le elezioni regionali si terranno il 21 e 22 aprile 2024.



I lucani sono chiamati alle urne per il rinnovo del g

5/04/2024 - Basilicata Possibile: verso la Fondazione teatro Stabile di Potenza

Con l'approvazione da parte della Giunta comunale della città di Potenza dello Statuto per la creazione della Fondazione "Teatro Francesco Stabile" si è compiuto un ulteriore positivo passo in avanti per conferire al Teatro una personalità giuridica che gli po

5/04/2024 - Al via visita in Basilicata del sottosegretario La Pietra

Ha preso il via da Potenza la tre giorni in Basilicata del Sottosegretario al ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare e Forestale, Patrizio La Pietra. Accompagnato dal responsabile nazionale del Dipartimento Agricoltura di Fratelli d'Italia, il

5/04/2024 - Il PD Provinciale di Matera convoca gli Stati Generali a Ferrandina

La campagna elettorale che abbiamo davanti è decisiva per le sorti della Basilicata.



Il Partito Democratico della Provincia di Matera si sta impegnando e si impegnerà a

fondo su tutto il territorio provinciale per confrontarsi con i cittadini, rac