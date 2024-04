Con l’approvazione da parte della Giunta comunale della città di Potenza dello Statuto per la creazione della Fondazione “Teatro Francesco Stabile” si è compiuto un ulteriore positivo passo in avanti per conferire al Teatro una personalità giuridica che gli possa consentire, già nel triennio 2025 – 2027, l’accreditamento presso il MiC (Ministero della Cultura / Direzione Generale Spettacolo). Accreditamento importante perché permetterebbe, stabilmente negli anni, di ricevere un contributo da finalizzare ad una programmazione di qualità in termini di spettacoli da ospitare, di produzioni da valorizzare, di formazione rivolta ai giovani studenti così come alle competenze diffuse del variegato mondo dell’associazionismo culturale.







Abbiamo, come Gruppo de La Basilicata Possibile, prima condiviso con i protagonisti del settore, i cittadini e le associazioni culturali della Città (nell’incontro del 1 Marzo 2023) la nostra proposta, poi fatto in modo che essa divenisse realizzabile con un nostro emendamento al Documento di Programmazione Unica del Comune (il cosiddetto DUP) - votato in Consiglio Comunale sia da Consiglieri dell’opposizione che della maggioranza. Siamo orgogliosi di aver posto per primi la questione e di aver dato il nostro contribuito a uno sforzo - condiviso dalla maggioranza dei consiglieri comunali, dal Sindaco, dalla Assessora al ramo e dal Dirigente della U.D. dei Servizi alla Persona - che ha dato avvio a questo importante e significativo processo. S

iamo tuttavia consapevoli che c’è ancora una strada da percorrere - e continueremo a vigilare e a dare il nostro contributo in tal senso - per dotare la nostra Città e la Regione, di un’istituzione culturale in grado di trasformarsi in uno spazio di creazione e produzione multidisciplinare (teatro, danza, musica), all’interno del quale co-progettare azioni e interventi finalizzati anche alla valorizzazione dei soggetti che lavorano all’interno di un settore, che ha davvero bisogno di essere rivitalizzato con politiche nuove.