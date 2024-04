Ha preso il via da Potenza la tre giorni in Basilicata del Sottosegretario al ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare e Forestale, Patrizio La Pietra. Accompagnato dal responsabile nazionale del Dipartimento Agricoltura di Fratelli d'Italia, il deputato Aldo Mattia, La Pietra ha incontrato prima il prefetto della città, Michele Campanaro, e poi in Camera di Commercio i rappresentanti della associazioni del mondo agricolo ."Puntare sulle eccellenze - ha detto il sottosegretario - è un tema non solo regionale, ma nazionale. Noi non possiamo competere sulla quantità, ma sulla qualità siamo i migliori ed è quello che dà il valore aggiunto". Il sottosegretario ha poi ricordato che “siamo stati il primo governo ad andare in Europa a dire quelle che sono le esigenze degli agricoltori italiani. Il ministro Lollobrigida - ha aggiunto – è riuscito a convincere quasi tutti gli altri paesi europei a cambiare le regole di una Pac troppo restrittiva e troppo indirizzata verso l'ambiente e poco verso la produzione agricola. Noi dobbiamo andare verso la sostenibilità ambientale, ma sempre tenendo conto della sostenibilità economica che si traduce in sostenibilità sociale". Nel corso della sua permanenza in Basilicata previsti incontri con le associazioni venatorie, gli Atc e diverse visite in aziende agricole e stabilimenti produttivi del territorio, in particolare a Pietragalla, Lavello, Matera, Venosa e Policoro.