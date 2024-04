La campagna elettorale che abbiamo davanti è decisiva per le sorti della Basilicata.



Il Partito Democratico della Provincia di Matera si sta impegnando e si impegnerà a

fondo su tutto il territorio provinciale per confrontarsi con i cittadini, raccogliere le

loro istanze e diffondere i punti programmatici della coalizione di centrosinistra.



Queste elezioni sono molto importanti per il futuro della nostra regione perché davanti

alla peggiore destra di sempre tutti i cittadini che si rivedono nei valori del progressismo e della democrazia non possono rimanere a guardare.



Per questi motivi la Federazione Provinciale di Matera del PD ha convocato per Sabato 6 Aprile alle ore 15.30 a Ferrandina presso l’Hotel degli Ulivi i suoi Stati Generali.



Saranno presenti i dirigenti di partito e i segretari di circolo, gli esponenti istituzionali del PD provinciale, i Parlamentari, il candidato governatore della Regione Basilicata Piero Marrese e i candidati al consiglio regionale della lista del Partito Democratico.



“E’ il momento di serrare le fila nelle ultime due settimane di campagna elettorale per le elezioni del Presidente e del Consiglio Regionale. La nostra lista è composta da personalità importanti che hanno dato prova di aver lavorato bene sui territori. L’appuntamento di Sabato a Ferrandina è utile per comunicare che scegliere il PD significa scegliere la stabilità, la responsabilità e il futuro contro una destra che non solo non è in grado di affrontare i problemi dei cittadini in termini di sanità, agricoltura, turismo, ma che vuole riportarci ad un metodo che poco ha a che fare con la risoluzione dei problemi che ci riguardano. E’ fondamentale mobilitarsi, con unità e forza, in queste ultime due settimane.”

Dichiara il Segretario Provinciale Claudio Scarnato.