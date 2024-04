Domani, 6 aprile alle ore 18:00 presso il Pineta Dancing Cafè a Potenza, il candidato al Consiglio Regionale della Basilicata Francesco Cannizzaro incontra i cittadini per presentare il suo programma elettorale per le prossime elezioni regionali del 21 e 22 aprile, a supporto del presidente Bardi.







Coordinatore regionale di Noi Moderati confluito per queste elezioni nella lista di Forza Italia, vanta una lunga esperienza politica nel contesto lucano ed è portavoce di un rinnovato modo di fare politica: agire concretamente per il bene comune e per un futuro di valore per la Basilicata.



All’interno della complessa scena politica regionale, entusiasmo e partecipazione attiva distinguono la visione programmatica di Cannizzaro, il quale, grazie all’appoggio del Presidente Vito Bardi, che sarà presente all’evento, e in rappresentanza dell’area moderata del centro destra lucano, condividerà con la cittadinanza obiettivi e idee, confermando nuovamente la centralità delle persone all’interno del suo progetto politico.







Sanità, autonomia differenziata, spopolamento e condizione dei giovani lucani, imprese e terzo settore sono alcuni dei pilastri dell’progetto politico di Francesco Cannizzaro. Concretezza, buon senso e lungimiranza il comune denominatore. “La candidatura alle prossime elezioni è una naturale evoluzione del mio desiderio di far emergere la Basilicata, di risvegliare le coscienze sul potenziale inespresso dei lucani – dichiara Francesco Cannizzaro. Ascoltare le persone, condividerne richieste e necessità, lavorare insieme definiscono concretamente il mio impegno istituzionale. È fondamentale considerare le imminenti votazioni come un’opportunità da non sprecare, consapevoli che il cammino è lungo, ma insieme è possibile raggiungere importanti traguardi”.







Una campagna elettorale che ha quindi solide basi per consentire alla Basilicata di essere protagonista nel contesto nazionale, partendo proprio dall’ascolto attivo delle istanze e dalla valorizzazione dei suoi cittadini.