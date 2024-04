Grande partecipazione ieri all'inaugurazione del comitato elettorale del candidato Donato Distefano che si è tenuto a Brienza dove è stato condiviso il programma futuro della Basilicata con la presenza del candidato presidente Piero Marrese e del segretario regionale del PD Giovanni Lettieri.



Distefano ha esposto le ragioni della sua candidatura richiamando la sua lunga militanza nella Cia-Agricoltori e quindi a favore e in difesa del settore agricolo ma più in generale per il lavoro e le azioni a favore delle Pmi di tutti i settori produttivi della Regione che sono circa 50.000. Una candidatura che innanzitutto – ha affermato – vuole dare voce alle migliaia di piccoli imprenditori di tutti i comparti e che e vuole riportare al centro dell’ azione di governo della Basilicata esigenze e bisogni del mondo produttivo e imprenditoriale di media e piccola dimensione che caratterizzano le nostre realtà e che oggi sono l' asse portante dell'economia lucana . Si tratta – ha detto Distefano – di cogliere le opportunità in atto a partire dalle risorse del PNRR per riposizionare i sistemi economici e le imprese lucane ed in particolare le PMI, nell'alveo della sostenibilità ambientale, economica e produttiva.



Una candidatura che vuole caratterizzarsi e spendersi per rappresentare adeguatamente la Basilicata e il Mezzogiorno dando più peso a livello nazionale alla comunità e al territorio regionale in una fase dove temi come autonomia differenziata, Zes unica, Acqua sud Spa, fondi sviluppo e coesione, dimensionamento scolastico, sono materie centrali da cui dipenderà il futuro della Basilicata e dei nostri figli.



Nel ringraziare la Comunità Burgentina per l'ampia partecipazione e le delegazioni di cittadini arrivati da tutti i Comuni limitrofi, Distefano ha rivolto un appello alle Comunità dell'area dell'Alta Val d’Agri, del Melandro e del Marmo Platano affinché sostengano chi conosce bene le problematiche dei loro territori e li possa adeguatamente rappresentare e occuparsi, con l’impegno e la passione, a risolverli. Un appello a fare squadra ed essere coesi cercando di scegliere e sostenere chi intende fornire un contributo di idee e progetti a questa nostra terra.