Le attività legate all’agricoltura, selvicoltura ed altri usi del suolo "Agriculture, Forestry and Other Land Uses - Afolu) ricoprono un ruolo importante nella mitigazione dei cambiamenti climatici. Il potenziale di mitigazione in questo settore, infatti, cons... -->continua

La segreteria regionale del Partito Democratico di Basilicata non può non condividere le preoccupazioni e le aspettative contenute nella lettera aperta inviata a tutti i candidati alle elezioni regionali, dall’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali. -->continua