Tra le zone di Potenza una delle più soleggiate e pianeggianti è sicuramente Bucaletto, ma non credo sia dovuto a questa ragione il turismo elettorale a cui assistiamo periodicamente in quel rione cittadino. Peccato che le sfilate non si traducano in azioni de... -->continua

4/04/2024 - Marrese: non parteciperemo alla squallida passerella elettorale al Crob

Il convegno in programma l’8 aprile a Rionero in Vulture, nella sede del Crob, rappresenta uno dei punti più bassi toccati dal presidente Bardi e dai suoi sodali che pensano di prendere in giro la nostra regione. Non basta organizzare un convegno, con tanto di...-->continua