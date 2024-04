“A pochi giorni dalla sua presenza in Basilicata , l’elezione di Rita Longobardi a Segretaria Generale della Uil Fpl nazional, rappresenta un momento storico per tutta la Uil. Per la prima volta una donna al vertice della Uil Fpl , un percorso importante di grande cambiamento voluto fortemente da PierPaolo Bombardieri e da tutta la Segreteria Nazionale della Uil”. Così Vincenzo Tortorelli, segretario regionale Uil Basilicata, che ha voluto partecipare oggi ai lavori del Consiglio nazionale della Uil-Fpl per testimoniare il sostegno al “ passo epocale per la Federazione guidata, per la prima volta, da una donna”. Già Segretaria nazionale della Uil-Fpl con delega all’Organizzazione e alle Autonomie locali, Rita Longobardi inizia il suo percorso sindacale prima come Rsu poi come Segretaria organizzativa Gau della Città metropolitana di Roma Capitale, successivamente delegata territoriale di Roma e provincia e concomitante Commissario della Uil-Fpl di Frosinone, ed infine Segretaria provinciale con delega agli enti locali. «Il nostro principale obiettivo è rinnovare tutti i contratti pubblici e privati con le adeguate risorse per difendere il potere d’acquisto e valorizzare la professionalità dei dipendenti dei servizi pubblici - dichiara Longobardi -. Il Governo deve invertire rotta: solo con gli investimenti in capitale umano, a parità di equità e coesione, si potrà generare più crescita economica, o a parità di crescita si potrà garantire più equità. Lavoreremo -prosegue - per difendere l’universalità della sanità, che deve rimanere pubblica e lotteremo per contrastare la privatizzazione di ampi settori che provocano dumping contrattuali e minano i diritti e le tutele delle lavoratrici e dei lavoratori».

Quanto alla sanità privata e al terzo settore, «dobbiamo per porre fine alla giungla contrattuale esistente per andare verso un contratto di lavoro unico e garantire che a stessa professionalità e mansione venga corrisposto lo stesso trattamento economico e gli stessi diritti», insiste la neo Segretaria, che conclude «chiederemo al Governo il riordino delle Autonomie Locali, il superamento del precariato, prendendo ad esempio il modello spagnolo e maggiore sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono queste le principali battaglie che la Uil-Fpl continuerà a portare avanti nel 2024 attraverso mobilitazioni e richieste ai tavoli di confronto». E come ha già affermato al Forum di Potenza ha ribadito: “Rifiutiamo il paradigma che la Pubblica Amministrazione è solo un costo e attraverso il rinnovo dei contratti nazionali di lavoro di tutti i comparti puntiamo a costruire quella visione della P.A. e dei lavoratori pubblici che manca al Governo”.