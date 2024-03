Yuri Isoldi, 36 anni, esperto di comunicazione e marketing, giornalista, è uno dei candidati del Movimento 5 Stelle Basilicata alle elezioni regionali del 21 e 22 aprile.

“La Basilicata è la mia terra. Una terra che amo, che ha bisogno di uscire dalle difficoltà e dalle emergenze in cui si trova.



Abbiamo un patrimonio di storia e di tradizioni millenarie che per troppo tempo è stato umiliato ed ha sofferto sotto il peso di interessi di parte, che hanno sovrastato gli interessi comuni. Ma la Basilicata ci insegna anche la bellezza della resilienza e della determinazione e non possiamo permettere che il peso del passato ci imprigioni nell’immobilismo”.



Questi i concetti basi espressi dal candidato in una nota stampa di presentazione.



“La nostra regione - aggiunge Isoldi - merita un cambiamento autentico, forte e deciso, si deve liberare dalla cappa che la sovrasta.



Ogni piccolo gesto conta. Io ci credo ed è per questo che dopo aver vissuto per alcuni anni fuori regione, ho deciso di tornare e vivere qui, dove sono nato, caparbiamente convinto di volerci restare.



La mia candidatura porta nel cuore il desiderio di dare voce alla mia generazione, di trasformare in azioni concrete le speranze dei giovani lucani affinché siano protagonisti e non gregari. È un gesto che va al di là delle parole, è un atto di coraggio e di fiducia nel potere della partecipazione attiva. È la consapevolezza che il futuro si plasma attraverso l'impegno di ognuno di noi, che le nostre azioni possono modellare il destino della nostra terra.



Scegliere il Movimento 5 Stelle - spiega Isoldi - significa abbracciare un'idea di politica diversa, basata sulla trasparenza, sull'onestà, sulla competenza e sull'impegno per il bene comune; è lottare contro gli interessi consolidati, le pratiche corrotte e le disuguaglianze che soffocano il nostro territorio.



Siamo custodi di un patrimonio unico, - conclude il candidato del M5S - ma siamo anche artefici del nostro destino che può essere cambiato con persone nuove e non contaminate dagli assetti consolidati.



Con impegno e coesione, possiamo superare ogni ostacolo e trasformare le sfide in opportunità. Che questo sia il momento in cui ci uniamo come comunità per abbracciare il rinnovamento, per costruire insieme un futuro di crescita e di prosperità per la nostra Basilicata”.