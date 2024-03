Il lavoro è per un verso un diritto per un altro una necessità di ogni organizzazione e la Regione Basilicata non può gestire i fabbisogni di personale come una forma di concessione.



I circa 900 idonei selezionati con i concorsi pubblici dal sistema regionale, con una spesa di milioni di euro per i concorsi, vanno utilizzati per colmare le carenze di personale che esistono in tanti settori della galassia amministrativa regionale e vanno poi messi a disposizione anche di altre amministrazioni. E' quantomeno sospetto non utilizzare questa opportunità e far trascorrere colpevolmente il tempo per poi dare vita a nuove selezioni.



La stessa Regione lo scorso autunno aveva affermato questo principio con una mozione che nella sostanza è stata poi lasciata cadere. Regole chiare e comportamenti lineari in tema di lavoro sono l'affermazione di un diritto ma anche la garanzia che le politiche del personale non vegano distorte per altri fini.







Faustina Tagliente (Candidata al Consiglio Regionale nella lista per la provincia di Potenza di Basilicata Casa Comune)