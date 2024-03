“Siamo qui di fronte il Castello di Lagopesole residenza di caccia di Federico II, questo è un luogo di grande interesse storico- culturale, oggi si compie un altro passo in avanti per ammodernare un’arteria che per i lucani è fondamentale: la SS 658, che collega alla zona i... -->continua

Facciamo nostro, come Basilicata Casa Comune, l’appello della Consigliera di Parità della Provincia di Potenza Simona Bonito a promuovere un linguaggio non discriminatorio, rispettoso e inclusivo durante la campagna elettorale. In un contesto politico... -->continua