Il presidente Maurizio Tolve e il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza esprimono viva soddisfazione per l’incremento del finanziamento da 3 a 11 milioni di euro destinato al restauro del Ponte sul Basento intitolato alla memoria di Sergio Musmeci, mediante la sottoscrizione dell'accordo di Coesione tra governo e Regione Basilicata.



In seguito all'attività di progettazione partita a valere sui fondi ITI, l'opera conosciuta in tutto il mondo, simbolo della città di Potenza, vedrà a breve la consegna del progetto esecutivo degli interventi.



Continua il laborioso supporto di affiancamento da parte dell'Ordine agli Enti pubblici nella gestione e programmazione delle risorse pubbliche per le infrastrutture. Questo, senza trascurare la divulgazione scientifica che prevede, ad esempio, una serie di iniziative già calendarizzate per il mese di maggio per veicolare il progetto di restauro e in generale i progetti di ponti e viadotti in Italia.