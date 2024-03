Caro Marcello,

ad unirci c定 una storia politica comune e principi e ideali che portiamo nel cuore e nella mente. Detesto, come sai, l段pocrisia e il fariseismo e, quindi, trovo inaccettabile il tentativo di vendere ai lucani realt create in laboratorio da qualche alchimista della falsificazione. Per un dato di empatia e soprattutto per il senso di giustizia che provo ad alimentare e coltivare quotidianamente, sono stato al tuo fianco in momenti difficili. Lo rifarei dieci, cento volte.

Siamo gi uniti, ad unirci di certo la comprensione del senso profondo che ha la parola compagno: colui che condivide il pane con un altro. Il mio e il tuo pane quello del rispetto di fondamentali diritti umani e di quella parola democrazia, troppo spesso svuotata di contenuto e forza. Non pu esserci vera democrazia in assenza del rispetto del diritto umano alla conoscenza: vale oggi per le regionali lucane e vale sempre. Battaglie e lotte comuni, dicevo. Nel 2019, per esempio, ci siamo battuti contro l段ndecente 典aglio alla democrazia. Una delle tante lotte che ci hanno visti uniti. Ci detto e non volendo dilungarmi, ti dico che accolgo il tuo appello a sospendere lo sciopero. Sono al tuo fianco e al fianco dei compagni di Azione, al fianco di coloro che amano questa nostra terra di Basilicata.

Un grazie lo devo anche al Presidente Vito Bardi, per l誕ttenzione che ha voluto e saputo manifestarmi sottoscrivendo il tuo appello.

Dopo 8 giorni, quindi, sospendo l誕zione in corso. Manger alla tua salute e alla 都alute di tutti coloro che hanno a cuore il rispetto dei diritti umani, dello Stato di diritto democratico e il rispetto del nostro dettato costituzionale.



Di Maurizio Bolognetti, Responsabile regionale diritti umani Azione Basilicata e Segretario di Radicali Lucani