È stata convocata dal Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare e Forestale, per martedì 9 aprile 2024, alle ore 17,00, nella sede di Matera della Camera di Commercio della Basilicata, la riunione di pubblico accertamento relativamente alla richiesta di riconoscimento della denominazione “Fragola della Basilicata” in qualità di Indicazione Geografica Protetta (IGP).



L’invito alla riunione del Comitato Promotore Fragola della Basilicata IGP è esteso a tutti i rappresentanti dei comuni del territorio coinvolto, i produttori, le organizzazioni e gli attori interessati. Come precisato nel documento ministeriale, la riunione sarà condotta da due funzionari del Masaf, per accertare la regolare convocazione della riunione e dare lettura del disciplinare di produzione.