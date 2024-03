🔵 *Accordo di coesione: la Premier Meloni, oggi, a Potenza, suggella il patto di collaborazione interistituzionale per lo sviluppo della Basilicata*



La firma dell’Accordo di Coesione, oggi a Potenza, da Parte della Premier Meloni rappresenta un patto tra Stato e Regione Basilicata per lo sviluppo concreto dei territori.



Dei 32,4 miliardi di euro dei fondi per lo sviluppo e la coesione, 945 milioni spetteranno alla Basilicata.



Per evitare il solito sperpero di denaro pubblico, come sottolineato a più riprese dalla stessa Giorgia Meloni e dal Ministro Raffaele Fitto, i nuovi patti di coesione sono stati attentamente valutati sulla base dell’effettivo sviluppo che possono portare ai territori e sulla base di un cronoprogramma dettagliato che ne assicura la realizzabilità. Spendere bene e meglio è il criterio che il Governo Meloni si è prefissato come obbiettivo.



La visita di Giorgia Meloni, che già molti in queste ore stanno cercando di sminuire senza riuscirci, è un importante segnale di vicinanza dello Stato e una promessa di collaborazione interistituzionale di cui gioveranno le nostre comunità.



Se la Meloni avesse rinunciato a firmare personalmente in Basilicata il patto, perchè ad aprile si vota per le elezioni regionali, ci sarebbero state lo stesso critiche. Purtroppo i polemisti di professione hanno poca onestà intellettuale e pur di parlare, anche a sproposito, non si fanno scrupoli.



Abbandonarsi a sterili polemiche per attirare l’attenzione ed invocare addirittura la ‘buona politica’ della DC, rappresenta un passo falso della propaganda, questa sì elettorale, del ‘campo largo’ lucano che, ahi noi, è diventato la barzelletta d’Italia.