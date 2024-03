Si parlerà di rinnovo dei contratti nel Pubblico Impiego, di Sanità e di riordino degli assetti istituzionali nel corso del Consiglio Generale della UIL FPL di Basilicata, in programma per domani mercoledì 27 marzo 2024, alle ore 9.00, presso il Museo Provinciale di Potenza.



Malgrado le risorse stanziate dal Governo per il rinnovo dei contratti dei lavoratori pubblici non siano in grado di coprire il recupero dei salari rispetto alla crescita dell’inflazione, le trattative per il rinnovo dei Contratti degli Enti Locali e della Sanità Pubblica stanno andando avanti e si spera che entro l’estate si possa arrivare alla sottoscrizione di questi due importanti contratti che sono scaduti al 31/12/2023.



In Basilicata, tra Sanità ed Enti Locali, questo rinnovo interessa circa dodicimila addetti. Il Consiglio Generale, pertanto, farà un approfondimento sui fondi e gli istituti contrattuali, anche per verificare la corretta applicazione del CCNL delle Funzioni Locali.



La UIL FPL affronterà poi i problemi della Sanità che vive una fase difficile per le insufficienti risorse che il Governo Nazionale ha messo a disposizione, per gli scarsi investimenti e le scelte di “governance” poco lungimiranti che la Regione Basilicata ha fatto negli ultimi anni che hanno fatto letteralmente schizzare in alto il ricorso alla mobilità sanitaria passiva e a ridurre la capacità attrattiva delle nostre strutture sanitarie.



La UIL FPL, pertanto, farà un appello a tutte le forze politiche chiamate tra qualche settimana a guidare la Regione, affinchè assumano la sanità come priorità assoluta anche in considerazione delle profonde trasformazioni sociali (invecchiamento della popolazione ed esodo dei giovani ) ed economiche che la Basilicata ha subito nel corso dell’ultimo decennio.



I lavori saranno introdotti dal Segretario Regionale della UIL FPL, Antonio Guglielmi, cui seguirà il dibattito, l’approfondimento sui fondi contrattuali e l’intervento del Segretario Generale della UIL Basilicata, Vincenzo Tortorelli.



Concluderà i lavori la Segretaria Nazionale Organizzativa della UIL FPL, Rita Longobardi, che presiederà anche al FOCUS del CCNL degli Enti Locali.













La UIL FPL di Basilicata