“Faccio appello a Maurizio Bolognetti, segretario dei Radicali Lucani e uomo di Azione, perché sospenda lo sciopero della fame iniziato qualche giorno fa. Come sempre, reputo onorevoli le sue battaglie non violente ed incentrate sulla difesa dello Stato di diritto e della democrazia reale e non millantata. In questo caso, la sua volontà di conoscere i motivi veri, presunti o pretestuosi dei veti che hanno contraddistinto una certa parte politica in vista delle regionali sono certo che non troverà risposta. La verità è però sotto gli occhi dei cittadini e la nostra battaglia ora dovrà essere sulle proposte per il governo della Basilicata e non sui meccanismi che, chiaramente poco democratici, oggi sono lontani da noi.

Spero che Maurizio voglia accogliere il mio invito a sospendere lo sciopero della fame e concentrarsi con me sul futuro.”

Lo dichiara il consigliere regionale di Azione, Marcello Pittella.