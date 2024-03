25/03/2024 - Firma dell’accordo di coesione, Cifarelli Pd: una triste passerella elettorale.

Questo pomeriggio non parteciperò alla iniziativa organizzata presso l’Università della Basilicata per la firma dell’Accordo di Coesione tra il Governo e la Regione Basilicata con la presenza della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in quanto il centrodestra nazionale...-->continua