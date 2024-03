Sono stati presentati presso ‘Ludum interactive world’ a Potenza, i candidati al Consiglio regionale della Basilicata per le elezioni del 21 e 22 aprile prossimi di Italia Viva nella lista ‘Orgoglio lucano’ per Vito Bardi candidato presidente della Regione Basilicata. Presente anche Felice Zuardi di Iv che è candidato nella lista alla provincia di Potenza, ‘La vera Basilicata’ sempre per Bardi candidato governatore.



I sei candidati di Italia Viva nella lista Orgoglio lucano sono: Annamaria Grieco, Annamaria Latorraca, Mario Polese e Nicola Zuardi per il Potentino e Nunzia Antezza e Luca Braia per il Materano. Alla presentazione è stata presente la senatrice e coordinatrice nazionale e regionale Raffaella Paita che dichiarato: “Italia Viva è un partito di centro e i partiti di centro si comportano in modo serio nei confronti degli elettori, giudicando di volta in volta qual è la maniera migliore per aiutare una regione e le sue prospettive di sviluppo e di crescita”. Salutando tutti i candidati consiglieri, la senatrice Paita ha poi parlato dei due consiglieri regionali uscenti di Italia Viva e candidati nella lista ‘Orgoglio lucano’, “che in questi cinque anni hanno fatto un lavoro pazzesco”. Sul presidente ricandidato Vito Bardi, la senatrice Paita ha aggiunto: “E’ una persona moderata, un uomo di centro, che ha fatto delle cose positive, e che con un ausilio a irrobustire la sua parte civica e la componente centrista della sua coalizione potrà fare ancora meglio nei prossimi cinque anni”.



La conferenza è stata moderata dai due presidenti provinciali di Italia Viva, Antonio Rubino e Nicola Scocuzza.