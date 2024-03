Cinque liste a sostegno della candidatura di Piero Marrese a presidente della Regione Basilicata: si tratta di Partito Democratico, M5S, Basilicata Casa Comune, AVS-PSI-Basilicata Possibile e Basilicata Unita.



“Depositate le liste – ha dichiarato Marrese - si apre ufficialmente la sfida elettorale per governare la nostra amata terra. I cittadini lucani ci hanno chiesto una Regione con più sanità, più agricoltura, più giovani, più lavoro, più cultura, più infrastrutture, più Basilicata.



Noi in queste ore stiamo ascoltando e assorbendo ogni singola indicazione e proveremo a tradurre tutto questo in azioni concrete, quindi in opportunità per tutti. Siamo grati per il sostegno e la fiducia che stiamo raccogliendo. A poche ore dall’avvenuta presentazione delle liste avvertiamo il sostegno di tanti e, in particolare, di chi oggi legge questo momento come una grande occasione da vivere tutti insieme”.



Di seguito tutte le liste con i rispettivi candidati che sostengono Piero Marrese nelle due circoscrizioni lucane.