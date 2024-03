Il Consiglio regionale della Basilicata ha approvato due ordini del giorno collegati alla proposta di legge “Disposizioni in materia di Patrimonio culturale immateriale della Regione Basilicata”. Con il primo si impegna la Giunta regionale a: “utilizzare, prioritariamente, le risorse previste dalla legge per finanziare la ‘Festa della Bruna’ di Matera per le annualità 2023/2024, la ‘Festa di San Gerardo’ di Potenza e la ‘Festa per la Madonna del Sacro Monte di Viggiano, Patrona e Regina delle genti lucane”.



Con l’altro ordine del giorno l’impegno sollecitato alla Giunta regionale è teso a “finanziare, prioritariamente, la ‘Sagra della varola’ di Melfi con parte dei fondi previsti dalla legge “Disposizioni in materia di Patrimonio culturale immateriale della Regione Basilicata”.