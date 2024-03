Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità la proposta di legge che reca disposizioni per finanziare il patrimonio culturale intangibile della Regione Basilicata e le azioni di promozione territoriale di interesse.



“La Regione – si legge nella relazione - promuove e sostiene la valorizzazione, la gestione e la fruizione del patrimonio culturale in quanto insieme di beni di primario valore etico, storico e sociale, rappresentativo di una ineluttabile consistenza ideale e civile perché matrice di identità e determinante strumento di sviluppo. L’Amministrazione regionale, nell’anno 2023, ha ravvisato l’opportunità di implementare un aggiornamento dei dati e delle informazioni delle iniziative e degli eventi, nonché l’esigenza di attualizzare le iniziative, anche nell’ottica di un allineamento degli elementi a corredo della documentazione degli eventi, al fine di predisporre futuri programmi di sostegno alla valorizzazione, conservazione, rivitalizzazione di Beni culturali intangibili. In questo senso si intende destinare agli Enti locali interessati e da tali iniziative, uno stanziamento per l’anno 2024 che consenta la realizzazione delle stesse”.



Alle Amministrazioni locali e ai soggetti titolati a ricevere finanziamenti pubblici per l’esercizio 2024, verrà assegnato un contributo quantificato in un massimo di euro 3.000.000,00”.