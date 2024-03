Qui di seguito, le dichiarazioni del Presidente della Conferenza dei Sindaci e Sindaco di Viggiano, Amedeo Cicala: "Nei giorni scorsi, grazie all'impegno degli uffici comunali, abbiamo approvato il bando relativo all'erogazione del contributo per il fondo energetico dell... -->continua

Il Centro Studi Internazionali E. Colombo di Potenza ha organizzato, presso la Sala convegni del Museo Archeologico Provinciale (via Lazio, n. 18), per venerdì 22 marzo 2024, ore 17.00, un incontro seminariale a più voci sulla storia della Democrazia Cristiana... -->continua

Grazie alle risorse finanziarie messe a disposizione dall’Amministrazione comunale, nei giorni scorsi si è dato avvio al nuovo Piano di assunzioni, che prevede l’innesto di 19 nuovi dipendenti comunali. Oltre il semplice turn over delle unità cessate per pens... -->continua

“La Giunta Bardi ha dato il via libera allo schema di Accordo tra la Regione Basilicata ed il Comune di Terranova di Pollino per la realizzazione dell’intervento di bonifica e ripristino ambientale del sito orfano ricadente nel territorio di Terranova di Polli... -->continua