Si invitano tutti i militanti simpatizzanti ed elettori del partito FDI, in prossimità delle oramai prossime elezioni regionali di Basilicata, a lavorare in totale sintonia per una ulteriore crescita e radicamento del partito FDI.



Lo spirito unitario e la condivisione di intenti rappresentano i veri punti strategici. A Senise il partito ha la necessità di essere unito per rafforzare ancora ulteriormente la sua presenza ed avere le idee chiare affinché si affermino i principi sui quali la Meloni ha costruito il successo della destra al governo della Nazione, per programmare iniziative politiche da mettere in campo in una logica di pieno coinvolgimento di ogni energia disponibile.

Il centro sinistra spaccato in più tronconi, ancora non riesce a trovare un candidato condiviso da proporre all’ elettorato Lucano.



Dopo la rinuncia del dott. Lacerenza con il quale si voleva coprire il vecchio potere catto-comunista che ha governato per 30 anni la Basilicata producendo disastrosi risultati in ogni settore della vita pubblica, rappresenta la triste eredità del passato che il centro destra in questi ultimi 5 anni ha provato ad arginare. Oggi il partito FDI e suoi alleati con un programma ben definito, si preparano e si ripropongono per fermare quel becero clientelismo che ha mortificato il merito, con i suoi candidati che, per esperienza e competenza, meglio degli altri, possono tutelare gli interessi dei Lucani .



Prof. Giovanni Lonetti. Cofondatore del partito Fratelli d’Italia Senise.