Massimo Di Sanzo, segretario del circolo rotondese del Partito Democratico, ha diramato una nota attraverso la quale ha commentato la sentenza del Consiglio di Stato che ha messo fine alla vicenda della casa di comunità, che si farà a Viggianello, e si è anche soffermato sul futuro del Poliambulatorio di Rotonda.

“Immenso rammarico per la sentenza del Consiglio di Stato circa il ricorso del Comune di Rotonda sulla questione relativa alla casa di comunità - osserva Di Sanzo - inutile ripercorrere l’intero iter giudiziario della vicenda, purtroppo questa pronuncia vanifica tutti gli sforzi che come Circolo, supportati dalla popolazione, abbiamo messo in atto affinché la casa della comunità fosse destinata a Rotonda sede da oltre trent’anni di una struttura sanitaria e amministrativa. Questo fatto ci preoccupa molto perché, a nostro avviso, la scelta della sede da parte del governo regionale e dell’Asp avvalora, in qualche modo, una sorta di disegno che vede depotenziare le strutture già esistenti e funzionanti a favore di scelte incomprensibili che privilegiano la creazione di cattedrali nel deserto, non pensando invece a quanto realmente serva per un’efficace funzionalità del servizio sanitario nazionale. Eventualità questa che avvantaggerà le strutture private nel settore sanitario”. Alla base del ricorso del Comune di Rotonda sappiamo ci fosse la difesa del Poliambulatorio, ma la questione ha anche generato qualche attrito con la comunità di Viggianello.

“Era ed è lontano da noi qualsiasi intento di tipo campanilistico - prosegue Di Sanzo - il nostro unico obiettivo era, ed è, garantire al territorio una decente copertura sanitaria ed assistenziale che più di cemento ha bisogno di personale e attrezzature. Purtroppo, nel corso di questa vicenda, abbiamo dovuto registrare da parte del governo regionale di centrodestra un atteggiamento di chiusura nei confronti delle nostre richieste, condivise dall’amministrazione comunale, che per certi versi sono state accolte in ben due sentenze del Tar della Basilicata, che rimangono e pesano come macigni, superate ad hoc con decisioni e procedure affrettate e rattoppate. In ogni caso, il locale circolo del Pd resta vigile e attivo per la difesa della struttura esistente ritenendo l’amministrazione regionale uscente deficitaria nel settore sanità e prova ne è la situazione dell’Ospedale di Lagonegro e di altre strutture il che denota, quantomeno, scarsa conoscenza delle realtà territoriali dell’area sud”.

Nel corso degli ultimi 12 mesi, erano state tante le perplessità espresse dal sindaco Rocco Bruno e dallo stesso Pd per la decisione della Regione, che aveva individuato la sede della casa di comunità a Viggianello su proposta dell’Azienda Sanitaria di Potenza. Sulla questione i dem rotondesi avevano manifestato assieme all’amministrazione comunale ed avevano anche lanciato una raccolta firme.

“Invitiamo i cittadini e l’amministrazione comunale tutta - conclude il segretario del Pd rotondese - a tenere alta l’attenzione sulla questione sanità che ci riguarda, anche alla luce della prossima tornata elettorale regionale. Per chi vuole, siamo disponibili a fare realizzare le considerazioni oggettive che nel corso anche dell’iter giudiziario sono venute fuori, tutte molto favorevoli alla nostra struttura esistente anche da un punto di vista tecnico ed economico. Certamente non tollereremo altre situazioni, come quella del locale per ospitare la guardia medica, pronto da tempo, ma aperto in seguito ad un’interrogazione consiliare al presidente della Giunta regionale ed all’assessore al ramo. Voglio inoltre manifestare personalmente i miei ringraziamenti a tutti quei cittadini che con la loro firma sulla petizione, e la presenza al nostro fianco, ci hanno dato la forza di portare avanti questa battaglia che più che politica è di cittadinanza”.



Gianfranco Aurilio

