Questo è un appello ai dirigenti del centrosinistra, del Pd, del M5S, di Azione; è un appello alla girandola di candidati presidenti, a manovratori e comprimari.

State umiliando e ridicolizzando la Basilicata, non siete degni di rappresentare i lucani, avete perso qualsiasi credibilità, le vostre lotte di potere non meritano nemmeno di essere commentate.

Siete l’espressione peggiore della Basilicata. Se pensate ancora di restare a galla e di reggervi con le vostre filiere, le vostre relazioni corte, chiamatele come volete, sappiate che questa volta non sarà così.

State umiliando i lucani e state umiliando anche i vostri militanti, perché nonostante tutto ci sono ancora persone per bene che hanno della politica una considerazione più alta di quella che avete voi.

Se non lo farete voi, e dubito che lo farete vista la vostra arroganza e la vostra protervia, lo faranno i cittadini

L’unica arma che abbiamo è quella di ribaltarvi, saranno i cittadini a darvi la lezione che meritate, un sonoro ceffone politico. Perché andremo a votare in tanti, questa volta non staremo a casa, questa volta non ci asteniamo.

Per questo ve lo chiedo: almeno per una volta, fate qualcosa per la Basilicata; nascondetevi, ritiratevi, sparite. I lucani non hanno bisogno di voi.



Eustachio Follia

Candidato presidente di Volt Basilicata