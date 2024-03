Al termine di una nuova, lunghissima riunione locale, è ancora da Roma che arrivano indicazioni.

"Perché dovremmo cambiare", dice il leader di 5 Stelle Giuseppe Conte, blindando la candidatura di Domenico Lacerenza alla guida del campo largo. Lo avevano fatto in mattinata anche i vertici del “Nazzareno”, tappa intermedia di una giornata - quella di ieri - caratterizzata ancora dalle fibrillazioni nel centrosinistra.



Al tavolo, a Potenza, ieri, era presente il partito di Carlo Calenda, che sarà in Basilicata dove dialogherà con i dirigenti locali per decidere l'impegno elettorale. "Lacerenza è un grande chirurgo, ma non un politico - ha detto Marcello Pittella - e in questo momento il centrosinistra avrebbe bisogno di classe dirigente, che ha, e che non mette in campo esclusivamente per una serie di veti contrapposti". Nel dialogo, una nuova rosa di nomi. La proposta di Azione: un profilo politico. Possibilisti nel togliere il veto su Chiorazzo.



Alla riunione ha preso parte Basilicata Casa Comune, il movimento che per primo ha lanciato l'imprenditore. Attorno al suo nome si sono scatenate le reazioni della base e di alcuni amministratori, anche di area democratica, che chiedono di non rinunciare all'impegno in prima linea.



Nel frattempo, tutt'altro clima nel centrodestra, che da tempo ha confermato la candidatura del presidente Bardi. Attesa per la visita istituzionale di Giorgia Meloni il 25 marzo e lavoro sulle liste. "C'è un'ipotesi che si allarghi la coalizione", ha detto il segretario di Forza Italia, Antonio Tajani. "Bardi è oggettivamente un buon candidato", ha sottolineato il leader di Italia Viva Matteo Renzi.

TGR Basilicata