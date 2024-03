Bonus Idrico, avvio operazioni di verifica ammissibilità e definizione importo erogazione bonus idrico in bolletta” . Lo comunica l’assessore all’Ambiente, Energia e Territorio della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, a seguito dell’avvio delle verifiche Inps da parte di Acquedotto Lucano delle istanze presentate presso gli sportelli dalle utenze domestiche residenti in Basilicata con Isee non superiore ai 30 mila euro. “ Tali operazioni - continua Latronico - consentiranno di valutare l’ammissibilità delle domande e la determinazione dell’importo del bonus idrico in funzione del numero di componenti del nucleo famigliare, da riconoscere in bolletta a partire da questo mese. Un atto concreto - conclude Latronico - fortemente voluto dalla giunta Bardi e che rappresenta un unicum in Italia. I risparmi sui costi operativi del gestore del Servizio Idrico Integrato, esito di un investimento energetico di transizione Green finanziato dagli accordi con le compagnie petrolifere, riconosciuti in bolletta alle famiglie lucane”.