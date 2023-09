In occasione della visita in Basilicata dei rappresentanti della stampa estera organizzata dalla ZES Ionica Interregionale Puglia Basilicata, nell’ambito della missione di attrazione investimenti, domenica 17 settembre alle ore 20.30 sarà allestito un corner per i giornalisti del territorio.



Saranno presenti oltre il Commissario Straordinario del Governo Floriana Gallucci, i Presidenti della Regione Basilicata Vito Bardi e della Regione Puglia Michele Emiliano, i rappresentanti istituzionali e del mondo economico imprenditoriale delle due regioni.



Parteciperanno, inoltre, alcune della più prestigiose testate giornalistiche internazionali, come il New York Times e il Guardian dagli Stati Uniti, la BBS dalla Gran Bretagna, Agence Maroccaine De Press dal Marocco, l’agenzia di stampa Anadolu dalla Turchia, PAP Agenzia di Stampa Polacca e la Tv nazionale Polsat Polish Television.