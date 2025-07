Parte oggi in Basilicata il nuovo servizio di soccorso sanitario con elicottero, affidato alla ditta Elifriulia S.p.A.

Come in passato, il servizio prevede due elicotteri in configurazione HEMS, operativi sulle basi di Matera (attiva H12) e Potenza (attiva H24).



Purtroppo, la novità più attesa, e determinante per l’esito delle missioni di soccorso, non si è concretizzata: l’equipaggiamento degli elicotteri con verricello è ancora assente.



Come previsto e finanziato nel nuovo appalto, la presenza del verricello avrebbe comportato l’inserimento a bordo di una - figura fondamentale: il Tecnico di Elisoccorso del CNSAS, una professionalità altamente specializzata e formata per operare in scenari complessi e ambienti impervi.



L’avvio effettivo di questa collaborazione dipende dalla sottoscrizione di una specifica convenzione tra il Soccorso Alpino e Speleologico Basilicata e l’Azienda Sanitaria di Potenza.

La firma dell’accordo rappresenterebbe una svolta significativa per il sistema di emergenza-urgenza regionale, riducendo i tempi di intervento e consentendo una risposta rapida su tutto il territorio lucano, comprese le aree in cui oggi l'elicottero non può operare.



Convenzioni analoghe sono già operative con altri Servizi Regionali del CNSAS, presso le basi di Napoli e Salerno in Campania e di Foggia in Puglia, oltre a numerose realtà in tutto il territorio nazionale.



La Direzione Regionale del Soccorso Alpino Basilicata auspica di poter avviare al più presto questa importante collaborazione, dopo aver attivato per tempo tutte le interlocuzioni necessarie con le parti coinvolte, ASP e DEU 118.