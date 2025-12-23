



Potenza pronta per le feste e il passaggio della Fiamma Olimpica: piano sicurezza potenziato 23/12/2025



Occhi puntati su Potenza e provincia per le festività natalizie e l’arrivo della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026. Il Prefetto Michele Campanaro ha presieduto il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, definendo il piano di vigilanza integrata per concerti, eventi e il passaggio della Torcia. Rafforzati i controlli contro fuochi pirotecnici e materiali esplosivi, con operazioni preventive già attuate. Per i concerti e la City Celebration in Piazza Don Bosco previsti percorsi di esodo, personale antincendio e soccorritori, oltre al potenziamento delle Forze di Polizia. Il Viaggio della Fiamma attraverserà città e borghi lucani, valorizzando il territorio e i valori dello sport in massima sicurezza.

Di seguito il comunicato



Occhi puntati su Potenza e sull’intera provincia in vista delle imminenti festività natalizie e di fine anno. Questa mattina, infatti, presso il Palazzo del Governo, il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha presieduto il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato, per definire il planning dei servizi di vigilanza integrata e controllo del territorio e delle misure di safety e security pianificate per i concerti in programma nel Capoluogo e per il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026.

Presenti all’incontro, oltre al Presidente della Provincia di Potenza, al Sindaco di Potenza ed ai vertici provinciali delle Forze di Polizia, i Sindaci dei Comuni di Avigliano, Castelmezzano, Filiano, Melfi, Pietragalla, Pietrapertosa, Rionero in Vulture e Venosa, il Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Potenza, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, il Direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza 118 ed il Responsabile Struttura Territoriale ANAS di Basilicata. Collegati in videoconferenza il Security Manager ed i Responsabili del Viaggio e del Percorso della Fiamma Olimpica Fondazione Milano Cortina 2026.

Misure di sicurezza

Entrando nel vivo dei lavori, il Prefetto ha illustrato i contenuti delle recenti circolari del Gabinetto e del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, richiamando l’attenzione sulla necessità di potenziare da subito i servizi di controllo del territorio, soprattutto in prossimità delle aree a maggior richiamo religioso, turistico e commerciale.

Un rafforzamento, ha chiarito il Rappresentante del Governo, che si rende necessario anche alla luce di un contesto internazionale complesso e in continua evoluzione, caratterizzato da instabilità geopolitiche, tensioni regionali e minacce asimmetriche, potenzialmente idonee a produrre riflessi anche sul piano interno. In questo scenario, è stato ribadito il ruolo centrale del coordinamento tra Forze di Polizia statali e Polizie locali, il cui contributo si conferma essenziale sia nella fase preventiva sia in quella operativa per garantire un’azione di controllo diffusa ed efficace.

Dopo la mappatura delle aree ritenute più sensibili e dove si concentrerà un maggior afflusso di gente, il Prefetto Campanaro ha disposto un rafforzamento capillare delle misure organizzative e di sicurezza, messe a punto in sede di Tavolo tecnico presso la Questura.

Materiale esplodente e fuochi pirotecnici

Sempre nella cornice delle misure di sicurezza integrata ed in linea con le indicazioni delle circolari ministeriali, il Prefetto ha richiamato l’attenzione sul contrasto all’utilizzo ed alla detenzione illecita di fuochi d’artificio e materiali esplodenti in vista delle festività di fine anno, disponendo un significativo potenziamento di mirate azioni di prevenzione e controllo.

Sul tema, il Rappresentante del Governo ha voluto segnalare il rilevante impegno profuso dalle Forze di Polizia che, nei giorni scorsi, ha già consentito di traguardare importanti risultati.

Tra questi, otre alle operazioni di Polizia di Stato ed Arma dei Carabinieri, un’articolata operazione della Guardia di Finanza, con il sequestro di un ingente quantitativo, pari a 3 tonnellate circa, di materiale pirotecnico artigianale detenuto illegalmente e con la conseguente adozione da parte della Prefettura di Potenza del provvedimento di sospensione dell’attività di fabbricazione e deposito di articoli esplosivi e pirotecnici. “Questi episodi confermano la necessità di mantenere alta l’attenzione sul fronte della prevenzione e del contrasto all’uso improprio di materiali esplodenti, soprattutto in concomitanza con le festività di fine anno – ha dichiarato il Prefetto Campanaro – Un ruolo fondamentale, in questa direzione, è affidato ai Sindaci che dovranno sensibilizzare i cittadini sui rischi connessi all’acquisto dei botti illegali e sulla necessità di tenere comportamenti responsabili, in particolare evitando di utilizzare artifici esplodenti in prossimità di ospedali, case di cura, residenze per anziani e aree con elevata presenza di animali”

Concerti nel Capoluogo

La riunione è, poi, proseguita con i “Piani di sicurezza” messi a punto, dal Comune di Potenza per i concerti “Insieme a Capodanno” e “Eugenio Bennato in concerto”, che si terranno nel Capoluogo rispettivamente il 31 dicembre 2025 ed il 3 gennaio 2026.

L’analisi coordinata delle misure pianificate per tutelare l’incolumità delle persone (safety) e l’ordine e la sicurezza pubblica (security) ha puntato il faro dritto su Piazza Mario Pagano che, con una capienza massima di 2.140 persone, ospiterà entrambi gli eventi.

In particolare, il Piano prevede la suddivisione della Piazza, al netto degli arredi urbani e delle installazioni luminose presenti, in due macrosettori: l’area stage e l’area di stazionamento del pubblico cui si accederà esclusivamente da due varchi posizionati all’altezza di Vico Settembrini e di Via Teatro Stabile, scelti per creare una zona filtro ed un’area di decompressione tra il luogo dell’evento e i varchi stessi. Ulteriori tre varchi sono stati individuati nei pressi di Piazza Mario Pagano e fungeranno da vie di fuga in caso di emergenza (uno in Via Orazio Petruccelli, uno laterale al palco con direzione Via Achille Rosica e Via Plebiscito ed uno in Via Magaldi). Il servizio di controllo degli accessi e delle uscite, così come la sorveglianza dell’area di manifestazione, sarà affidato a 19 addetti iscritti nei registri prefettizi.

Per la prevenzione degli incendi, sono stati assegnati 3 addetti antincendio, muniti di attestato di rischio elevato e dotati di estintori, che vigileranno sull’area.

Sotto il profilo sanitario, il Piano prevede 1 Ambulanza di tipo A, dislocata in Piazza Mario Pagano, 1 Ambulanza di tipo B in Via Petruccelli, 6 squadre S.A.P. formate ognuna da 2 soccorritori, 1 medico, dislocato in area manifestazione, dove verrà allestito un Punto Medico Avanzato (P.M.A.).

Per la gestione delle emergenze, infine, è prevista la segnalazione di tutti i varchi e le vie di fuga con cartellonistica ad alta visibilità. Sarà attivo, inoltre, un impianto di diffusione sonora per impartire eventuali ordini di evacuazione o messaggi di allerta al pubblico.

Particolare attenzione, poi, per profili più strettamente connessi alla security. È stato, infatti, disposto dal Prefetto Campanaro un significativo rafforzamento delle Forze dell’Ordine per entrambe le serate.

Viaggio della Fiamma Olimpica

Recap finale sulle linee di safety e security predisposte in vista dell’arrivo della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026, attesa nel Capoluogo e in alcuni Comuni della provincia i prossimi 28 e 29 dicembre. Il Viaggio della Fiamma Olimpica rappresenta un momento particolarmente significativo che testimonia una simbolica unione tra i territori per annunciare l’arrivo dei Giochi in Italia. Una occasione straordinaria per far conoscere la storia, la cultura e le bellezze del Paese attraverso la staffetta dei tedofori e per richiamare l’attenzione sull’importanza dello sport, volano di inclusione e coesione sociale.

Il Viaggio si articola in due fasi, una dinamica ed una statica.

Nella prima, due convogli si snoderanno attraverso il territorio provinciale: quello fast toccherà Pietragalla e Lagopesole per approdare nelle “Dolomiti lucane”, dove la Fiamma verrà suggestivamente trasportata da Pietrapertosa a Castelmezzano attraverso la slittovia del Volo dell’Angelo.

Il convoglio principale partirà, invece, da Melfi e, attraverso Rionero in Vulture, Venosa e il territorio di Filiano, giungerà a Potenza nella serata del 28 dice,bre. Nel Capoluogo, l’itinerario della Fiamma Olimpica prenderà le mosse dal Ponte Musumeci ed attraverserà circa 8 chilometri di percorso cittadino per arrivare a Piazza Don Bosco, allestita con il villaggio e gli stands degli sponsor, dove si darà il via alla seconda fase, la City celebration. Il Prefetto ha, quindi, disposto il rafforzamento del dispositivo, di Forze di Polizia, Polizie Locali e volontari di protezione civile, che accompagnerà i due convogli lungo l’intero tragitto.

Medesimo potenziamento anche per la fase statica in Piazza Don Bosco, dove si svolgerà la cerimonia di accensione della Torcia olimpica e dove, secondo il Piano di sicurezza e di emergenza, si prevede un affollamento di circa 1690 partecipanti che potranno muoversi liberamente senza restrizioni negli accessi, non essendo previste aree delimitate per la permanenza prolungata del pubblico.

Sotto il profilo della safety, il Piano prevede i percorsi di esodo, ampi e privi di ostacoli, individuati in due vie principali – Viale Firenze e Via Milano – poste in posizioni opposte per minimizzare i rischi in caso di emergenza. Prevista, inoltre, la segnaletica di sicurezza che indicherà le vie di fuga, mezzi antincendio e quadri elettrici, con cartellonistica standardizzata. Il Piano garantisce, inoltre, la presenza di 7 operatori lungo il percorso cittadino, di cui 2 per assistenza e instradamento e 5 addetti antincendio e per la gestione dell’emergenze. In Piazza Don Bosco sarà, inoltre, presente 1 Autoambulanza con 5 soccorritori, mentre in provincia saranno dislocate Ambulanze e squadre di soccorritori a presidio delle varie tappe, per garantire assistenza sanitaria immediata in caso di necessità.

“La tappa potentina del Viaggio della Fiamma Olimpica rappresenta un’occasione unica per valorizzare il nostro territorio in un contesto di grande visibilità nazionale. È fondamentale che questo momento di festa e condivisione si svolga in piena sicurezza. In questa direzione, le misure messe a punto, frutto di un attento lavoro di squadra tra tutte le istituzioni coinvolte, garantiranno lo svolgimento ordinato e sereno dell’evento, nel rispetto dei più elevati standard di safety e security”, le parole del Prefetto Campanaro in chiusura di riunione con l’augurio finale per le prossime festività.

Tweet



ALTRE NEWS CRONACA 23/12/2025 - Potenza pronta per le feste e il passaggio della Fiamma Olimpica: piano sicurezza potenziato

23/12/2025 - Nova Siri, concluse le indagini sullincendio che costò la vita a due Vigili del Fuoco

23/12/2025 - Fondazione Stella Maris Mediterraneo: il 2025 rafforza ricerca e clinica

23/12/2025 - Violenza di genere: i Carabinieri di Potenza intervengono in due casi

SPORT 23/12/2025 - Francavilla, Lazic: Ancora tanta strada da fare'

23/12/2025 - Ferrandina, il presidente Pepe: Continueremo a portare avanti il sogno

23/12/2025 - La Fiamma Olimpica accende la Basilicata: il 28 dicembre Potenza celebra lo spirito di Milano Cortina

23/12/2025 - La Rinascita costruisce la strada verso la sfida con Macerata



Sommario Cronaca Sommario Sport