Sono concluse le indagini sull’incendio scoppiato lo scorso 17 luglio a Nova Siri, in provincia di Matera, durante il quale persero la vita due Vigili del Fuoco del distaccamento di Policoro. La Procura della Repubblica ha notificato agli indagati e ai loro difensori gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell’art. 415-bis c.p.p.

Le fiamme, di vaste proporzioni, hanno interessato oltre cento ettari di terreno vincolato dal punto di vista ambientale e paesaggistico, minacciando abitazioni e insediamenti civili. Ai due indagati sono contestati i reati di incendio boschivo in concorso e morte come conseguenza di altro delitto.

Le indagini, complesse per estensione e gravità dell’evento, sono state condotte dalla Compagnia dei Carabinieri di Policoro, dal Gruppo Carabinieri Forestale di Matera e dal Nucleo Investigativo Antincendi dei Vigili del Fuoco di Basilicata, sotto il coordinamento della Procura.

La Procura ha sottolineato l’impatto pubblico della vicenda e il sacrificio dei due pompieri, precisando che la responsabilità penale sarà accertata solo al termine del processo, nel rispetto del principio di presunzione d’innocenza.