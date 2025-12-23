HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

 

 
Nova Siri, concluse le indagini sullincendio che costò la vita a due Vigili del Fuoco

23/12/2025



Sono concluse le indagini sull’incendio scoppiato lo scorso 17 luglio a Nova Siri, in provincia di Matera, durante il quale persero la vita due Vigili del Fuoco del distaccamento di Policoro. La Procura della Repubblica ha notificato agli indagati e ai loro difensori gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell’art. 415-bis c.p.p.
Le fiamme, di vaste proporzioni, hanno interessato oltre cento ettari di terreno vincolato dal punto di vista ambientale e paesaggistico, minacciando abitazioni e insediamenti civili. Ai due indagati sono contestati i reati di incendio boschivo in concorso e morte come conseguenza di altro delitto.
Le indagini, complesse per estensione e gravità dell’evento, sono state condotte dalla Compagnia dei Carabinieri di Policoro, dal Gruppo Carabinieri Forestale di Matera e dal Nucleo Investigativo Antincendi dei Vigili del Fuoco di Basilicata, sotto il coordinamento della Procura.
La Procura ha sottolineato l’impatto pubblico della vicenda e il sacrificio dei due pompieri, precisando che la responsabilità penale sarà accertata solo al termine del processo, nel rispetto del principio di presunzione d’innocenza.




