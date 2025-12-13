Si terrà il 15 dicembre 2025 alle ore 10.30, presso la Sala “Inguscio” della Regione Basilicata, la cerimonia di firma del Contratto di Fiume delle Valli del Noce e del Sinni. La sottoscrizione rappresenta un passaggio di alto valore istituzionale e simbolico, sancendo il compimento di un percorso volontario, partecipato e strategico avviato dal FLAG Coast to Coast, per la tutela del patrimonio ambientale, idrico e territoriale, in coerenza con le politiche di sostenibilità regionali, nazionali ed europee.

Il Contratto di Fiume delle Valli del Noce e del Sinni costituisce uno dei primi processi pilota in Basilicata, attuato da un Partenariato Pubblico Privato già strutturato e dotato di risorse per l’attuazione di azioni e progettualità concrete nei territori interessati. Un’esperienza riconosciuta e valorizzata anche a livello nazionale, nell’ambito delle attività del Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume e dei programmi di governance partecipata promossi dal MASE e dall’Agenzia per la Coesione Territoriale.

La firma del Contratto non è un atto meramente formale, ma segna l’avvio di una nuova fase operativa, fondata su un Documento Strategico e un Programma d’Azione condivisi, orientati alla tutela delle risorse idriche, alla riduzione del rischio idraulico, alla valorizzazione dei territori fluviali e allo sviluppo locale sostenibile, come previsto dall’art. 68-bis del D.Lgs. 152/2006.

Un appuntamento di rilievo per la Basilicata, che consolida il proprio ruolo di riferimento nella promozione di modelli avanzati di governance integrata e sostenibilità ambientale. Alla cerimonia interverranno rappresentanti delle Istituzioni, degli Enti, dei soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo.