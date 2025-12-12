Una nota stampa inviataci da Gabriele Pio Piccolo racconta il ruolo chiave di Antonio Marasciulo e Davide Marolla nel Tricarico, protagonista nel campionato di Eccellenza lucana. Marasciulo, attaccante classe 2004 già con 3 gol e due assist nel girone dandata, esprime grande motivazione nonostante la squalifica: Sono molto carico e motivato! Voglio tornare in campo il 21 dicembre per dare una mano alla squadra con gol, assist e buone prestazioni. Per lui il momento è di crescita personale e professionale, frutto di esperienze tra Puglia, Molise e Lazio prima di approdare alla maglia rossoblù.



Al centro del progetto cè anche Marolla, centrocampista classe 2002 e punto di equilibrio per il reparto mediano. Sono contento del mio percorso, ma continuo a lavorare per migliorarmi. Dobbiamo risollevarci e fare punti già dalla prossima sfida contro lAvigliano, ha dichiarato con determinazione, sottolineando limportanza di un impegno collettivo. Cresciuto nelle giovanili di Fidelis Andria e Monopoli, Marolla ha maturato esperienze in Serie D, Promozione ed Eccellenza prima di arrivare al Tricarico.