HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

 

 
Tricarico, Marasciulo e Marolla pronti a guidare la squadra

12/12/2025



Una nota stampa inviataci da Gabriele Pio Piccolo racconta il ruolo chiave di Antonio Marasciulo e Davide Marolla nel Tricarico, protagonista nel campionato di Eccellenza lucana. Marasciulo, attaccante classe 2004 già con 3 gol e due assist nel girone dandata, esprime grande motivazione nonostante la squalifica: Sono molto carico e motivato! Voglio tornare in campo il 21 dicembre per dare una mano alla squadra con gol, assist e buone prestazioni. Per lui il momento è di crescita personale e professionale, frutto di esperienze tra Puglia, Molise e Lazio prima di approdare alla maglia rossoblù.

Al centro del progetto cè anche Marolla, centrocampista classe 2002 e punto di equilibrio per il reparto mediano. Sono contento del mio percorso, ma continuo a lavorare per migliorarmi. Dobbiamo risollevarci e fare punti già dalla prossima sfida contro lAvigliano, ha dichiarato con determinazione, sottolineando limportanza di un impegno collettivo. Cresciuto nelle giovanili di Fidelis Andria e Monopoli, Marolla ha maturato esperienze in Serie D, Promozione ed Eccellenza prima di arrivare al Tricarico.


ALTRE NEWS

CRONACA

12/12/2025 - Un gesto di cura e memoria: lHospice pediatrico di Lauria celebra il lascito del dottor Orofino
12/12/2025 - Tribunale del malato alle Istituzioni: un nuovo medico per Lagonegro e Rivello
11/12/2025 - Incidente stradale a Pignola, muore un cinquantenne. Grave il figlio di 9 anni
11/12/2025 - Rottura della condotta ''Frida'': tecnici al lavoro per il ripristino

SPORT

12/12/2025 - Pielle Matera: trasferta ad Altamura per la 10° giornata di DR1 Puglia
12/12/2025 - Tricarico, Marasciulo e Marolla pronti a guidare la squadra
12/12/2025 - Pm Gruppo Macchia Potenza pronta a sfidare Pontecagnano nel recupero del girone B
11/12/2025 - Campioni Oltre i Limiti, Padula e CIP celebrano atleti paralimpici

Sommario Cronaca                        Sommario Sport












    

Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi

Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo