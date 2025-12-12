HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

 

 
Pielle Matera: trasferta ad Altamura per la 10° giornata di DR1 Puglia

12/12/2025



Importante trasferta nella vicina Altamura per la Pielle Matera Basket. La squadra di coach Francesco Losito, reduce da tre successi consecutivi, ha voglia di allungare limportante striscia positiva, ma troverà di fronte una squadra diversa da quella che ha affrontato le prime nove giornate di questa DR1 Puglia. Infatti, i vicini altamurani hanno da poco cambiato guida tecnica, per provare ad invertire il trend negativo di inizio stagione. I soli due punti raccolti, frutto di un solo successo e ben otto sconfitte, hanno convinto la dirigenza murgiana a voltare pagina. Dunque, la Virtus Altamura che troveranno di fronte capitan Vignola e compagni, anche per gioco e mentalità, non sarà la stessa scesa in campo sino alla scorsa settimana.



La gara valida per la decima giornata di campionato della DR1 Puglia, sarà la penultima sfida del girone dandata e sarà giocata domani, sabato 13 dicembre alle ore 19,30 al PalaPiccinni di Altamura.



Le novità che presenteranno gli avversari, certamente, non hanno permesso a coach Losito e al suo staff di preparare la sfida affidandosi al recente passato della Virtus Altamura, ma il lavoro si è concentrato molto sul miglioramento e il perfezionamento delle dinamiche interne al gruppo, per provare a portare ancora una volta, in campo, le proprie migliori caratteristiche. Eppure, un po' di difficoltà ci sono state, dovute a qualche acciacco di troppo. Non è stata la nostra migliore settimana di allenamenti, decimati da influenze e infortuni  spiega coach Ciccio Losito, presentando la sfida . Tra gli altri si è fermato il playmaker Mirko Cardinale, che non sappiamo se sarà della partita. Per noi è stato un leader importante in queste partite e purtroppo martedì si è infortunato in allenamento. I pochi presenti agli allenamenti, comunque, si sono allenati con grande dedizione, come facciamo da inizio anno e di questo posso dirmi soddisfatto.



Gli avversari, come anticipato, avranno motivazioni nuove, legate al cambio di guida tecnica e saranno pronti a dare una svolta alla loro stagione. Sarà sicuramente una partita difficile, come tutte in questo girone. Loro hanno cambiato allenatore e quindi troveremo una squadra che vorrà dimostrare di valere  continua Losito . Sappiamo che quando c'è il cambio di allenatore, c'è sempre una reazione emotiva da parte della squadra. Dovremo essere bravi a contenere questa loro parte emozionale e non far prendere loro quella fiducia che può cambiare una partita.



Come portare a casa un risultato positivo? Il trainer della Pielle Matera Basket è deciso. Cercando di continuare a giocare con il nostro sistema in ogni momento della gara, come stiamo facendo nell'ultimo periodo. Puntare con decisione sulle nostre caratteristiche e sui nostri punti di forza. Vincere fuori casa in questo girone è difficile e lo sarà anche sabato, ma come sempre andiamo in campo cercando di giocarci tutte le nostre possibilità.


