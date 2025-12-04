La comunità di Pignola assieme a tutta la Basilicata è in lutto per la scomparsa di don Antonio Meliante, parroco della chiesa di Pantano, deceduto dopo mesi di lotta in seguito alle gravi ustioni riportate nell’incidente avvenuto lo scorso 26 agosto sulla Tito–Brienza. La notizia è stata diffusa dall’Arcivescovo Metropolita, Mons. Davide Carbonaro, attraverso un messaggio pubblicato su Facebook. Il sacerdote viaggiava a bordo di un minivan insieme ad alcuni pellegrini di ritorno da una funzione a Viggiano, quando il mezzo si scontrò frontalmente con una Fiat Punto e prese fuoco. Da quel giorno l’intera comunità aveva seguito con apprensione le condizioni di don Antonio, fino al triste epilogo annunciato oggi, che ha spento le ultime speranze.