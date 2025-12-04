Giornata ad alta tensione sul fronte meteo in Basilicata, dove — così come in Puglia e Calabria — è scattata l’allerta arancione per rischio idrogeologico e temporali.

Le zone più esposte restano il Materano e l’intero Metapontino, investiti da piogge intense e persistenti fin dalle prime ore del mattino. Le maggiori criticità si registrano lungo la statale 7 di Matera, dove forti allagamenti hanno reso difficoltosa la circolazione in prossimità dello svincolo per la diga di San Giuliano e di quello per Grottole. Disagi pesanti anche sulla statale 106 “Jonica”, praticamente paralizzata all’altezza della galleria di Scanzano Jonico a causa del grande accumulo d’acqua. Situazioni da tenere sotto stretto monitoraggio riguardano inoltre la provinciale 154, la Tinchi–Basentana, particolarmente colpita dal maltempo, e si segnalano allagamenti allo svincolo di Torre Accio, dove si procede con estrema cautela. Le autorità raccomandano prudenza negli spostamenti e invitano a seguire gli aggiornamenti della Protezione Civile regionale.