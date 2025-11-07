Il clima stabile e le temperature miti ci lasceranno nelle prossime ore. Tra oggi, 7 novembre, e il weekend, due cicloni mediterranei porteranno piogge, temporali e venti di burrasca soprattutto al Sud e sulle Isole Maggiori, coinvolgendo anche la Basilicata, dove è atteso un ritorno della pioggia per tutto il fine settimana. Precipitazioni che, però, non basteranno a risolvere la crisi idrica che da tempo colpisce la regione, con invasi come il Petrusillo e Monte Cotugno ormai in sofferenza da oltre un anno. La Protezione civile regionale ha emesso per oggi un’allerta gialla su gran parte dei bacini per rischio temporali, ma non idrogeologico. Le piogge, localmente intense e accompagnate da raffiche di vento, sono previste tra il tardo pomeriggio e la serata, mentre il peggioramento più marcato arriverà domenica mattina, specie sui settori meridionali e ionici. Il weekend sarà caratterizzato da un’alternanza di piogge e schiarite, segno della tipica instabilità autunnale portata dai vortici mediterranei.

