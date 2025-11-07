|
|Maltempo in arrivo: allerta gialla in Basilicata, piogge e vento nel weekend ma la crisi idrica resta
7/11/2025
Il clima stabile e le temperature miti ci lasceranno nelle prossime ore. Tra oggi, 7 novembre, e il weekend, due cicloni mediterranei porteranno piogge, temporali e venti di burrasca soprattutto al Sud e sulle Isole Maggiori, coinvolgendo anche la Basilicata, dove è atteso un ritorno della pioggia per tutto il fine settimana. Precipitazioni che, però, non basteranno a risolvere la crisi idrica che da tempo colpisce la regione, con invasi come il Petrusillo e Monte Cotugno ormai in sofferenza da oltre un anno. La Protezione civile regionale ha emesso per oggi un’allerta gialla su gran parte dei bacini per rischio temporali, ma non idrogeologico. Le piogge, localmente intense e accompagnate da raffiche di vento, sono previste tra il tardo pomeriggio e la serata, mentre il peggioramento più marcato arriverà domenica mattina, specie sui settori meridionali e ionici. Il weekend sarà caratterizzato da un’alternanza di piogge e schiarite, segno della tipica instabilità autunnale portata dai vortici mediterranei.
Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua