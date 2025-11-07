Mancano due giorni alla sfida in trasferta con la Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro, valida per la quarta giornata di Serie A2 Credem Banca, e la Rinascita Volley Lagonegro sta ultimando nel migliore dei modi unintensa settimana di lavoro per arrivare allappuntamento nelle condizioni ideali. Entrambe le squadre si presenteranno al confronto con 3 punti in classifica, frutto di una vittoria e due sconfitte nelle prime tre giornate: un particolare non scontato, che contribuisce ad alzare ulteriormente lattesa e il peso specifico del match.



Negli ultimi giorni, come da programma, il gruppo guidato da coach Waldo Kantor ha alternato sessioni tecniche dedicate alle soluzioni di cambio palla e contrattacco, unite a lavori mirati in sala pesi. Lo staff ha posto particolare attenzione sui fondamentali della battuta, dell'attacco e del muro (un po' sottotono nellultima sfida di campionato con Brescia) e alla continuità di rendimento e concentrazione nei momenti chiave, con lobiettivo di consolidare le buone trame di gioco già intraviste nelle ultime uscite.



In vista dell'impegno di domenica, arriva la voce di Lorenzo Esposito, il talentuoso palleggiatore marchigiano arrivato in Basilicata questestate, che traccia un bilancio del lavoro svolto in questi giorni: La settimana è andata molto bene, stiamo lavorando sodo per arrivare a Porto Viro nelle migliori condizioni. La partita con Brescia è stata difficile, allinizio abbiamo giocato punto a punto e ci è mancato quel qualcosa in più per portare a casa il primo set, probabilmente qualcosa sarebbe cambiato. Ma adesso è inutile guardare indietro, abbiamo accettato il verdetto del campo: dobbiamo pensare alla partita di domenica, sicuramente sarà una battaglia dato che loro hanno vinto a Cantù. E aggiunge: "Porto Viro è un avversario solido, organizzato e con un ottimo ritmo. Servirà ordine, pazienza nei frangenti più lunghi dello scambio e capacità di restare lucidi dalla prima allultima palla.



Il regista si è integrato alla perfezione nella famiglia Rinascita, ha iniziato ad assaggiare il campo in queste prime giornate di campionato e sta lavorando duramente in allenamento per riprendersi totalmente dallinfortunio al ginocchio subìto lo scorso mese di marzo: Sono molto fiducioso  conclude  ormai il recupero procede alla grande grazie allaiuto fondamentale dello staff: non vedo lora di scendere definitivamente in campo e aiutare i miei compagni.



Oggi ultima seduta in sala pesi al mattino e poi trasferimento sul taraflex di Villa dAgri per il consueto lavoro tecnico. Domani si parte per il Veneto: inizia loperazione Porto Viro.