|
|
|Potenza: Mister Tancredi: 'A Carovigno serviranno umiltà, cuore e spirito di sacrificio '
5/11/2025
|Per la quinta giornata del campionato di Serie B, girone G, Il Potenza C5 guidato in panchina da Rocco Tancredi è di scena sabato pomeriggio (ore 16) di nuovo in Puglia, sul campo del Real Five Carovigno.
Dopo il pareggio casalingo contro il Bernalda che ha lasciato un po di amarezza in casa rossoblù, fa il punto proprio il tecnico del Potenza Rocco Tancredi. Partendo dalla partita di sabato scorso, a mio avviso è stato un bel derby, combattuto e giocato a viso aperto. Abbiamo disputato un discreto primo tempo e un buonissimo secondo tempo risultando però abbastanza imprecisi sottoporta. Non abbiamo saputo capitalizzare al meglio le tante occasioni create. Anche lottima prestazione del portiere avversario unita ad un pizzico di sfortuna non hanno portato la contesa dalla nostra parte. Più in generale abbiamo concesso poco allavversario pagando però a caro prezzo gli errori commessi in fase difensiva.
Adesso sabato cè la sfida sul campo del Carovigno
Ci siamo rituffati subito in campo per smaltire la delusione del pareggio subito a trenta secondi dal termine. Vedo una squadra che ha voglia di rifarsi dopo le ultime due partite che hanno portato un solo punto. Dobbiamo continuare questo nostro percorso lavorando sodo e quotidianamente in un girone che si annuncia difficile e molto equilibrato.
Stiamo cercando di preparare al meglio la partita di sabato a Carovigno. Ci aspetta unaltra gara difficile su un campo ostico e contro una squadra composta da ottime individualità. Serviranno umiltà, cuore e spirito di sacrificio.
CRONACA
SPORT
|
Non con i miei soldi. Non con i nostri soldi
di don Marcello Cozzi
Parlare di pace in tempi di guerra è necessario, ma è tardi.
Non bisogna aspettare una guerra per parlarne. Bisogna farlo prima.
Bisogna farlo quando nessuno parla delle tante guerre dimenticate dall'Africa al Medio Oriente, quando si costruiscono mondi e società sulle logiche tiranniche di un mercato che scarta popoli interi dalla tavola dello sviluppo imbandita solo per pochi frammenti di umanità; bisogna farlo quando la frusta del denaro, come ...-->continua