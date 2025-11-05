Per la quinta giornata del campionato di Serie B, girone G, Il Potenza C5 guidato in panchina da Rocco Tancredi è di scena sabato pomeriggio (ore 16) di nuovo in Puglia, sul campo del Real Five Carovigno.



Dopo il pareggio casalingo contro il Bernalda che ha lasciato un po di amarezza in casa rossoblù, fa il punto proprio il tecnico del Potenza Rocco Tancredi. Partendo dalla partita di sabato scorso, a mio avviso è stato un bel derby, combattuto e giocato a viso aperto. Abbiamo disputato un discreto primo tempo e un buonissimo secondo tempo risultando però abbastanza imprecisi sottoporta. Non abbiamo saputo capitalizzare al meglio le tante occasioni create. Anche lottima prestazione del portiere avversario unita ad un pizzico di sfortuna non hanno portato la contesa dalla nostra parte. Più in generale abbiamo concesso poco allavversario pagando però a caro prezzo gli errori commessi in fase difensiva.

Adesso sabato cè la sfida sul campo del Carovigno

Ci siamo rituffati subito in campo per smaltire la delusione del pareggio subito a trenta secondi dal termine. Vedo una squadra che ha voglia di rifarsi dopo le ultime due partite che hanno portato un solo punto. Dobbiamo continuare questo nostro percorso lavorando sodo e quotidianamente in un girone che si annuncia difficile e molto equilibrato.

Stiamo cercando di preparare al meglio la partita di sabato a Carovigno. Ci aspetta unaltra gara difficile su un campo ostico e contro una squadra composta da ottime individualità. Serviranno umiltà, cuore e spirito di sacrificio.