Oggi 22 settembre l’USB, Unione Sindacale di Base, ha proclamato uno sciopero generale nazionale di 24 ore che coinvolgerà tutte le categorie, pubbliche e private. La mobilitazione nasce come risposta al conflitto in corso nella Striscia di Gaza, al blocco degli aiuti umanitari da parte dell’esercito israeliano e alle minacce contro la missione internazionale Global Sumud Flotilla, impegnata nella consegna di beni alimentari alla popolazione palestinese. La protesta, spiegano i sindacati, si rivolge anche all’inerzia del Governo italiano e dell’Unione Europea, accusati di non imporre sanzioni a Israele e di mantenere relazioni economiche e istituzionali nonostante la gravità della crisi. Nel mirino anche l’aumento delle spese militari a discapito di welfare e politiche sociali. In Basilicata sono previsti due appuntamenti: a Potenza il corteo partirà da piazza Don Bosco e attraverserà il centro cittadino fino a piazza Mario Pagano; a Matera, invece, si terrà un presidio dalle 17 davanti alla Prefettura. Possibili disagi nel trasporto pubblico locale, con garantite le fasce fino alle 8.30 e dalle 12.30 alle 15.30.